Cristiano Ronaldo sigue siendo víctima de lo hecho en el pasado. Así como un incidente con un niño autista en Inglaterra le impidió debutar con prontitud en su nuevo equipo, el saudí Al Nassr, ahora surgió en prensa la versión de que podría quedarse fuera un mes por cuenta de lo que vivió en Italia.

¿Ronaldo, un mes fuera?

Cristiano Ronaldo Foto: AFP

La Juventus y Cristiano Ronaldo llegaron a un acuerdo en 2020 para aplazar el pago de cuatro meses del sueldo del jugador portugués, como demuestra el documento publicado en los últimos días por el 'Corriere della Sera' y que compromete al club italiano, acusado por fraude fiscal, ya que no incluyó los pagos en el balance anual correspondiente.



La conocida "carta secreta" de Cristiano en Italia, un documento que la 'Juve' ocultó en su día, pone de manifiesto el acuerdo del club turinés con la estrella lusa, a la que se compromete a pagar de 19,8 millones de euros a Ronaldo, exactamente el importe correspondiente a su sueldo de cuatro meses.



La Juventus dijo que había acordado una reducción del salario de sus jugadores para aliviar la situación económica generada por la pandemia, pero la Fiscalía descubrió, gracias en parte a esta "carta secreta", que el acuerdo no fue de una renuncia del salario, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses acordados (de marzo a junio de 2020).



El pago no aparece en el ejercicio económico de ese año, por lo que la Fiscalía lo considera un delito de fraude fiscal. Por tanto, señala 'Mundo Deportivo', 'CR7' podría ser sancionado con 30 días fuera de las canchas en Italia. Sin embargo, dicho medio destaca la posibilidad de que el castigo lo cumpla en Arabia, tal cual ocurrió con su anterior sanción en Inglaterra.

