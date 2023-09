Durante los últimos días, ha circulado el rumor de que la WWE está interesada en convertir a Cristiano Ronaldo en su nueva estrella mundial. El astro portugués podría ser una de las mayores sorpresas en la lucha libre y podría estar en el próximo evento de la compañía.



Cristiano Ronaldo, quien fue la primera estrella del fútbol europeo que dio el paso para fichar por el fútbol de Arabia Saudita tras firmar con Al-Nassr, es seguido de cerca por la compañía estadounidense de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), que quiere contar con su presencia en su próximo evento 'Crown Jewel'.



Cristiano Ronaldo Foto: Jose Sena Goulao. Efe

Cristiano y un impulso a la WWE

El objetivo de la empresa de entretenimiento es claro: dar un golpe sobre la mesa y revolucionar el mercado de la WWE en Arabia Saudita con la participación de la estrella del fútbol mundial, quien daría otro paso enorme en su extensa carrera como deportista y empresario.



Pero esto no solo sería un golpe mediático, sino que también ayudaría a impulsar la visibilidad internacional que el gobierno saudí ha estado promoviendo con inversiones millonarias.



La principal idea de la compañía es que Cristiano Ronaldo sea la imagen del evento 'Crown Jewel', que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre.

Cristiano Ronaldo Foto: Fayez Nureldine. AFP

No se ha confirmado si el futbolista participaría activamente en una pelea o enfrentamiento dentro del escenario con las estrellas mundiales de la lucha libre. Aunque todavía queda por convencer a Cristiano Ronaldo.



Según el diario AS en su edición para Estados Unidos, el dinero no sería un problema importante, ya que ambas partes no lo ven como un obstáculo en una negociación que ya estaría en marcha.

HAROLD YEPES

DEPORTES

