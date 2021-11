Cristiano Ronaldo: tambalea su presencia en el Manchester United

El Manchester United vive una mala racha y un nuevo rumor prendería las alarmas en el equipo inglés.



De acuerdo con el medio británico 'Express', no es descabellado pensar que Cristiano Ronaldo consideraría dejar el equipo si los resultados continúan mal.



(En contexto: Ni Cristiano Ronaldo pudo salvar al Manchester United).



El pasado sábado, los 'Diablos Rojos' sufrieron una nueva decepción en un partido importante al perder en casa ante el Manchester City, en la undécima fecha de la Liga Premier.

"Cristiano Ronaldo no volvió a Manchester United para jugar en la Liga Europa", empieza diciendo el artículo de 'Express'. Por ello, si el equipo dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjaer se queda en esa competición la próxima temporada, o en el peor de los casos no queda en ningún puesto europeo, "no está del todo descartado" que Cristiano, de 36 años, "exija dejar el club al final de la temporada".



(También: Así fue el primer día de Xavi en la oficina del Barcelona).



"Es el momento de pasar el relevo", expresó el mítico defensa del United Rio Ferdinand, quien pidió a su antiguo compañero Ole que abandone el banquillo porque el equipo "no tiene ninguna identidad de juego".



"Hoy no creo que tengamos el nivel para ganar el campeonato", declaró el antiguo internacional inglés en su podcast 'Vibe with Five'.



Ferdinand, quien estuvo en el United entre 2002 y 2014, apoyó al técnico noruego durante mucho tiempo.



(Vea: Luis Fernando Muriel habla claro y no le hace el quite a la victoria).



Tras finalizar segundo el curso pasado, esta temporada el equipo está lejos de las expectativas, cayendo 5-0 ante el Liverpool en casa y perdiendo el derbi ante el Manchester City (2-0) el sábado.



Por ahora, Cristiano Ronaldo se prepara para sus próximos partidos con la Selección de Portugal. "Siempre es una felicidad extra cuando estoy de vuelta en mi país", escribió en su cuenta de Instagram en las últimas horas.



El equipo portugués enfrentará a Irlanda y a Serbia como parte de las Eliminatorias de la Copa del Mundo.



Los encuentros serán el jueves y domingo, respectivamente.



(Puede interesarle: Figura de Brasil se desbordó en elogios hacia Reinaldo Rueda).

Más noticias:

- De Gea, de los que se salvan en el Manchester United



- Falcao celebró con un mensaje sus 300 goles en el exterior



- Las leonas empataron y ya tienen rival en cuartos de la Copa Libertadores



- Los premios The Best ya tienen fecha de entrega

EL TIEMPO