Cristiano Ronaldo no pasa por un buen momento en el Manchester United, equipo que tampoco anda bien en la Liga Premier.

Muchos han sido los problemas que se han presentado en el club inglés, que ve cómo otros están en la cima de la tabla de posiciones.



El portugués lo sabe y en los últimos partidos no se ha sentido bien, no ha sido titular y eso lo tiene molesto.

Habría hablado con su entorno



La prensa inglesa señala que él habría dicho en el entorno que ve que los años ya le pesan. Ronaldo es un jugador de 37 años y por más experiencia y calidad, pues eso hace que su rendimiento no sea el de antes.



The Sun dice que Ronaldo ha dicho que “siente la edad” y que eso lo aleja de las opciones de ser el jugador importante y clave en el equipo de otros tiempos.



El último gol que ha anotado fue el 30 de diciembre del año pasado, cuando marcó contra el Burnley, pero de ahí para acá no se ha dejado ver.



Fue suplente e el juego de vuelta contra Burnley, el titular fue Edinson Cavani. Luego, el portugués entró a 20 minutos del final, pero no es el mismo.



