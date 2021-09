¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Esto dice la ciencia

Los debates sobre quién es el mejor jugador de fútbol seguirán en el tiempo.



Algunos dicen que Diego Maradona, otros que Lionel Messi o Cristiano Ronaldo e incluso Pelé. Claro que muchos, por ejemplo, podrían decir que los sorprendió Ronaldinho. O que Johan Cruyff estuvo a nada de alzar la copa del mundo y hasta Marco Van Basten se fue muy joven revestido de gloria.



Llegar a un consenso no es tan sencillo.



Sin embargo, en lo que concierne a definir quién es el mejor futbolista que el mundo jamás vio, un profesor de la Universidad de Oxford se encargó de usar sus conocimientos en Matemáticas para elaborar una fórmula que dio un resultado para demostrar, según los números, quién está en la cima del listado de los jugadores más ganadores de la historia.



Junto con el sitio ‘LiveScore’, el matemático Tom Crawford llamó a su experimento G.O.A.T. (sigla que responde a ‘greatest of all times’ que significa ‘mejor de todos los tiempos’, en español) y para tener un grupo de muestra decidió elegir a los futbolistas que ganaron dos o más Balones de Oro.



El resultado que obtuvo el matemático fue un ranking de 10 jugadores, al que llegó con diferentes variables.



Entre ellas, las dos primeras fueron los goles y títulos alcanzados en sus clubes; las siguientes goles y títulos internacionales; después los Balones de Oro recibidos, también tuvo en cuenta los premios individuales e hitos y, por último, factores ‘z’ que tenían que ver con otros logros.



Los primeros puestos se debaten entre los astros actuales: Messi y Ronaldo.



Si se analizan la cantidad de goles en todas las competencias, Leo está por encima de CR7, con 683 marcas en 811 partidos, mientras que el portugués tiene 674 en 897 juegos.



Si bien el actual jugador del PSG gana en número de copas conseguidas en clubes, con 35 trofeos, el jugador que acaba de ‘volver a casa’ al ser transferido al Manchester United tiene una Champions League más y títulos en tres países diferentes.



Otro plus para Cristiano es el del récord que consiguió recientemente con la selección de Portugal, luego de marcar dos goles ante Irlanda por Eliminatorias y consagrarse como el futbolista más goleador de selecciones de la historia: tiene 111 goles. La Pulga tiene 76.



El argentino y el portugués empatan si de torneos ganados con sus países se trata, dado que ambos ganaron una vez las competencias continentales más importantes: la Copa América (en 2020 la alzó Messi) y la Eurocopa (Cristiano se consagró en 2016).



Tomando todas estas variables en cuenta, el algoritmo elaborado por el matemático Crawford dejó el ranking así:

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo con el Manchester United en 2008 Foto: EFE

Es un futbolista portugués que juega en el Manchester United, conocido como CR7. Ha logrado obtener varios récords. Entre ellos conseguir cuatro Botas de Oro.



Lionel Messi

Messi en su estreno en PSG. Foto: AFP

Lionel Mesi es también conocido como ‘La Pulga’. Hace poco salió del Barcelona, su casa de toda la vida, y ahora juega como en el Paris Saint-Germain.



Pelé

Pelé celebra un gol en el mundial de México 1970. Foto: Archivo Particular

Es un exfutbolista brasilero que brilló en las décadas de los 60 y 70. Ganó con Brasil las copas mundiales de 1958, 1962 y 1970. Conocido por ser el primer jugador en alcanzar la marca de cuatro dígitos en su cuenta personal, pues el 19 de noviembre de 1969 el ídolo brasileño se convirtió en el primer futbolista en sumar 1.000 goles.



Ferenc Puskás

Ferenc Puskás, recordado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos Foto: AFP

Fue un jugador hispano-húngaro e integrante histórico de los equipos Budapesti Honvéd Sport Egyesület y el Real Madrid. En 1952 ganó medalla de oro en las olimpiadas de Helsinki y en 1954 logró el subcampeonato en la copa mundial de Suiza. Fue elegido por la FIFA como el máximo goleador del siglo.



Ronaldo Nazario

El jugador que más marcó goles en el Mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón. Foto: AFP

Figura legendaria de la selección brasileña. Durante su carrera consiguió la copa mundial en 2002, una Copa Confederaciones en 1997, medalla de bronce en los juegos olímpicos de 1996 y dos Copa América en 1997 y 1999. Además fue reconocido por la FIFA con el Premio FIFA World Player en tres ocasiones (1996,1997 y 2002).

Marco Van Basten

Marco Van Basten fue uno de los jugadores que erigió el gran AC Milán de finales de los 80 y principios de los 90. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Es un exfutbolista holandés conocido como uno de los mejores delanteros de la historia. En 2004 fue escogido como una de las personalidades más importantes de Países Bajos y también en este mismo año, fue reconocido por la IFFHS como el mejor futbolista del siglo. Vale destacar que, por una lesión, se retiró muy joven del fútbol.

Alfredo Di Stefano

Alfredo di Stéfano El futbolista argentino, nacionalizado español, inició su carrera de futbolista en 1945 con el Club Atlético River Plate. Foto: Archivo EL TIEMPO

Fue un exfutbolista y exentrenador argentino que ganó la Copa de Europa y obtuvo un récord histórico por anotar en esta competencia siete goles. Cuando se retiró era el máximo goleador de la historia en el Real Madrid.



A este ranking se suman Michel Platini, Diego Maradona y Johan Cruyff, en ese orden.



Más allá de las fórmulas matemáticas, el fútbol tiene la capacidad de crear ídolos eternos: los que gritan gol. O los que los atajan. O quienes ponen el balón en el ángulo. O gambetean a seis y anotan un golazo. O ganan un mundial a los 17 años.



En todo caso, hacen felices a los fanáticos del deporte.

Tendencias EL TIEMPO

Con información de La Nación / Argentina (GDA)