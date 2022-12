Cristiano Ronaldo ha fichado por el Al Nassr FC de Arabia Saudí, donde militará hasta 2025, tras un mes de rumores después de que el cinco veces vencedor del Balón de Oro rompiera su relación con el Manchester United inglés durante el Mundial de Qatar, según informó el club a través de sus redes sociales.



Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo

Cristiano Ronaldo en acción contra Ghana. Foto: EFE

A sus casi 38 años, 'CR7' llega al Al Nassr, uno de los mejores clubes en Arabia Saudí, que ha logrado ser campeón de la liga nacional hasta en nueve ocasiones.



El pasado 22 diciembre, el periodista Guillermo Rai, periodista del diario 'AS', de España', aseguró en diálogo con la cadena 'Ser', que "Cristiano Ronaldo ya ha decidido su futuro y el último equipo en el que va a jugar es el Al Nassr".



Según dicho reportero, esta habría sido la única oferta que tuvo 'CR7' sobre la mesa, tras su repentina salida del Manchester United.



Ahora, lo cierto es que Ronaldo será compañero del arquero David Ospina, de la Selección Colombia, en el equipo que marcha líder en el torneo local.

El acuerdo entre Ronaldo y el equipo saudí será por dos años y medio. El salario total, incluido un trato comercial, rondará los 200 millones de euros.



Este, según expresa el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, es el salario más grande en la historia del fútbol.

