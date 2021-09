Cristiano Ronaldo noqueó a comisario de estadio con un balonazo

La primera fecha de la Champions League, hasta el momento, dejó una sorpresa 'agridulce': Cristiano Ronaldo volvió a marcar en la competencia continental de la mano del Manchester United, sin embargo, su equipo perdió tras un garrafal error al último minuto.

La estrella del fútbol jugó su primer partido de la Liga de Campeones con Man U (Manchester United) desde 2009.



El espectáculo de CR7, de todas formas, empezó antes del pitido inicial. Y no porque con su precalentamiento fuera ovacionado por la tribuna (que igual sí pasó), sino porque lanzó un balonazo durante la práctica que terminó 'derrumbando' a uno de los encargados de la seguridad del estadio.

El gol decisivo que le dio los tres puntos al Young Boys. Foto: Alessandro Della Valle. EFE

El hombre cayó al suelo después del golpe mientras otros miembros revisaban su estado de salud.



El mismo CR7 estuvo muy preocupado por la salud del 'atacado' y fue a socorrerlo. Decidió abandonar por un momento su calentamiento y revisar por sí mismo si el hombre se encontraba bien y se podía recuperar.



Al futbolista se le notaba preocupado por el sujeto, y le pidió disculpas por lo sucedido.



Los hinchas presentes en el estadio y los usuarios que han visto las imágenes del momento, se mostraron sorprendidos con el gesto de Cristiano y lo calificaron como noble.

Un remate de Cristiano Ronaldo noqueó a un integrante del operativo de seguridad en el entrenamiento previo al partido. Detuvo su rutina y se acercó para pedirle disculpas y asegurarse de que lo atendieran correctamente. pic.twitter.com/nev54KTvQC — VarskySports (@VarskySports) September 14, 2021

Es por eso que los espectadores aplaudieron la actitud del portugués, quien después retomó su calentamiento en el campo de fútbol.



Las imágenes del momento se han vuelto virales.



Después, el partido arrancó con grandes expectativas de los fanáticos del fútbol con un gol marcado a los 13 minutos de iniciado el juego.

Cristiano anotó, pero los tres puntos fueron para el Young Boys. Foto: Alessandro Della Valle. EFE

El partido terminó 2-1, ganó el Young Boys en su visita a Old Trafford.



El gol que Cristiano marcó no fue suficiente y en una arremetida el Young Boys empató.



La última jugada, lamentablemente, dio y seguro dará mucho qué hablar: el inglés Jesse Lingard dio un pase hacia atrás, pensando quizá en uno de los centrales del United, pero le terminó dando el balón al delantero del Young boys, quien, sin pensarlo, la puso al palo derecho del arquero De Gea, quien no pudo hacer mucho más allá de mirar.



La 'nueva era' de Cristiano en el United no empezó con pie derecho.



Los próximos encuentros del Manchester United, qué curioso, serán contra el West Ham: el domingo, a las 8 a. m., por Premier League, y el miércoles 22, a la 1:45 p. m., por la Capital One Cup

