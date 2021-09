Cristiano Ronaldo y la prohibición que le hizo a su mamá

Cristiano Ronaldo se incorporó este martes por primera vez a los entrenamientos del Manchester United tras su fichaje por el club inglés y con el debut en el punto de mira este sábado contra el Newcastle United.

Y mientras el jugador portugués entrena con su nuev equipo en Inglaterra se dio a conocer una prohibición que le hizo a su mamá, que vibra con cada partido.



"Mi mamá es el pilar de la familia y lo que tengo hoy es porque ella siempre me apoyó", aseguró el futbolista.



Se sabe que ella, Dolores Aveiro, es su hincha número uno,vibra con sus triunfos, llora las derrotas, por eso, para que su salud no se vea perjudicado, Ronaldo le dijo que no volviera a los partidos.



"Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída", contó el periodista Piers Morgan en un largo texto para Daily Mail.



"Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: 'Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales'", le dijo Ronaldo al priodista.





