Cristiano Ronaldo también dejará plantada a la Fifa: no va al The Best

Cristiano Ronaldo no acudirá a la gala de los premios The Best, que se celebrarán, este lunes, en Londres. Según información desde Italia, el portugués no acudirá a la cita debido a que Juventus volverá a jugar este miércoles por la Serie A y ningún jugador del club bianconero estará en la gala.

Sin embargo, 'CR7' ya había desistido de ir a los premios de la Uefa, del pasado 30 de agosto, según varios medios debido a que su agente Jorge Mendes le dijeron que no fuera ya que no era el ganador del premio al mejor jugador.



Ronaldo compite con Luka Modric, excompañero del Real Madrid y Mohamed Salah, por el título al premio The Best como mejor jugador de la temporada a nivel mundial.



DEPORTES