Cristiano Ronaldo se despide de la Bota de Oro

El portugués Cristiano Ronaldo se quedó este sábado fuera de la lista de convocados por el Juventus para medirse con el Roma, en la última jornada de la Serie A, por lo que se despidió oficialmente de la lucha por el título de máximo goleador liguero y por la Bota de Oro, que irán al delantero del Lazio Ciro Immobile.

Con la mirada puesta en el trascendental duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Lyon, previsto el 7 de agosto, Cristiano acordó con el técnico Maurizio Sarri no jugar el último partido, que para el Juventus, ya campeón de Italia, no tiene trascendencia.



Cristiano era el último rival de Immobile para arrebatarle el "capocannoniere" italiano y la Bota de Oro, pero las últimas dos jornadas, en las que el delantero del Lazio le sacó una ventaja de cuatro goles (35 a 31), convertían este objetivo de CR7 en algo casi inalcanzable.



Immobile, que juega este mismo sábado en el campo del Nápoles, acumula 35 goles en esta Serie A y ya es oficialmente el máximo artillero del torneo y el Bota de Oro 2020, pues lleva un gol más que el polaco Robert Lewandowski, quien ya terminó la Bundesiliga alemana.

Ya nadie puede quitarle la Bota de Oro al delantero del Lazio, que devolverá a Italia un galardón que le faltaba desde 2007, cuando la ganó el entonces capitán del Roma Francesco Totti. Immobile jugará igualmente motivado este sábado en Nápoles, pues con un doblete puede superar el récord histórico de goles en una temporada de la Serie A (36), que pertenece desde 2016 al argentino Gonzalo Higuaín.





EFE