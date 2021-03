Morata filtra lo que será el futuro de CR7: ¿vuelve al Real Madrid?

El tema de Cristiano Ronaldo le da la vuelta al mundo. Es un gran interrogante si se va de Juventus o si regresa al Real Madrid, pero su compañero en el club de turín Álvaro Morata dejó escapar cuál será el futuro del portugués.

Ronaldo es muy cuestionado en Italia y en Europa, pues fue a Juventus a ganar la Liga de Campeones y no ha podido. El elenco sigue en la lucha por el título, pero las críticas sobre el delantero son cada día más.



Morata dio pistas, filtró algunas informaciones, tras mantener las charlas con Cristiano que, según se sabe, no se muestra a gusto en Juventus.



“A todos nos han criticado, pero nadie ha ganado tanto como Cristiano. Soy el primero en saber que me critican, y Cristiano también lo sabrá, pero ciertamente no tengo que decir quién es él porque todos lo saben", dijo Morata.



Y agregó: "Con Cristiano hablamos de todo menos de fútbol. Pasamos mucho tiempo juntos y cuando estamos fuera de la cancha hablamos de cómo es el mundo, intentamos escapar un poco. Hablamos de la pandemia, de cómo afectó a España y Portugal".



El delantero se refirió al futuro del portugués. Morata advirtió que Ronaldo está frustrado.



"Cristiano da la sensación de estar frustrado porque está acostumbrado a estar en lo más alto. No es algo que preocupe a la Juve, si fuera en otro equipo sería lo mismo. Lo veo feliz, pero está acostumbrado a ganar y es normal que esté sufriendo, como yo estoy sufriendo. Lo veo en la Juve, la Juve lo valora como el jugador que es y creo que está contento aquí. Quiero que Cristiano se quede, de ahí a lo que pueda pasar... Ojalá tenerlo cerca", concluyó.



