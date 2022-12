En las últimas horas, se conocieron detalles sobre la propiedad que adquirió Cristiano Ronaldo en Portugal y lo que invertirá para ponerla en condiciones y disfrutarla. Además del presupuesto millonario que implican los arreglos y reformas que desea el futbolista, también se filtró lo que sería el sueldo del personal contratado para trabajar allí.



Las cifras son sorprendentes.

El hoy de 'CR7'

En medio de los rumores, el presidente del equipo preguntó por su nombre. Foto: Twitter: @Ali_alabdallh y EFE/Friedemann Vogel.

El portugués tuvo un Mundial de Qatar para el olvido. Aunque su selección llegó a cuartos de final, las expectativas eran muy altas y los lusos quedaron afuera ante Marruecos después de perder 1-0. Más allá del rendimiento colectivo, la participación de CR7 en particular generó polémica.



Durante los últimos partidos, el exjugador del Manchester United comenzó en el banco de suplentes. Una vez concluida la participación de Portugal en la Copa del Mundo, estallaron los cuestionamientos sobre el entrenador Fernando Santos y la relación que mantiene con el futbolista. La participación de los europeos terminó con la eliminación en cuartos y la imagen de Cristiano mientras se retiraba con lágrimas en los ojos del campo de juego.



Bajo esa polémica, se conoció el sueldo que les pagaría a sus empleados en Portugal.



El sueldo que paga Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona hoy, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Marruecos y Portugal en el estadio Al Zumama en Doha (Catar). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Después de toda esa polémica y cuando aún no confirmó dónde seguirá su carrera profesional, el luso compró una propiedad en su país para poder disfrutar junto a su familia. La casa está ubicada en Quinta da Marinha, una exclusiva zona costera ubicada en la región de Sintra-Cascais que cuenta con vistas al Océano Atlántico. Para quedarse con este inmueble, Ronaldo debió desembolsar la cifra de 11'000.000 de dólares.



Más allá de esto, también sorprendió conocer el número que le pagaría a los empleados que contrató para trabajar en la propiedad. De acuerdo al medio portugués 'Correio da Manhã', el ganador de cinco ediciones del Balón de Oro sumó a cuatro personas al staff, entre los que se encuentran un mayordomo y un chef. Para cada uno de ellos, Cristiano pagará sueldos mensuales de 6000 euros, cerca de 31 millones de pesos.



Además de lo que gastó en la operación y lo que destinará al personal, el futbolista también invirtió otra fortuna en refacciones para que la propiedad quede a su gusto. Con otros 10'000.000 de dólares que el portugués gastará de su bolsillo, el objetivo es que la mansión cuente con 2720 metros cuadrados divididos en tres plantas, además de un espacio exterior con más de 500 metros cuadrados en donde se ubicará no solo el jardín sino también dos piletas, una cancha de tenis y un garaje. Allí, el luso guardará su amplia colección de autos que se amplió en navidad gracias al Rolls-Royce que le dio como regalo de Navidad su esposa, Georgina Rodríguez.



Las comodidades no se detienen ahí, ya que el lugar también contemplará la necesidad de tener invitados y que disfruten su privacidad. La propiedad adquirida por Cristiano tendrá después de las remodelaciones dos casas anexas para que familiares o amigos puedan quedarse y disfrutar también de las comodidades que tiene toda la propiedad, pero sin perder su privacidad y espacio.

