Cristiano Ronaldo sería nuevo jugador del Al Nassr, de Arabia Saudí, según reporta el diario 'AS', de España.

"Este martes el staff del equipo árabe se reunió con los representantes de Cristiano y cerraron un acuerdo del que, de momento, no se conocen las cifras exactas", informa el medio en cuestión, en su nota relacionada.



Guillermo Rai, periodista que dio a conocer la información, aseguró en diálogo con la cadena 'Ser', que "Cristiano Ronaldo ya ha decidido su futuro y el último equipo en el que va a jugar es el Al Nassr".



Según dicho reportero, esta habría sido la única oferta que tuvo 'CR7' sobre la mesa, tras su repentina salida del Manchester United.



Ahora, en una actualización del artículo, publican el que sería el monto que ganaría Ronaldo en Arabia.



Ronaldo, 'entre lingotes'

Cristiano Ronaldo Foto: Oli Scarff. AFP

Aunque todavía no se conocen los valores exactos, 'AS' maneja que el sueldo de Ronaldo, por temporada, no sería mayor a 200 millones de euros.



En ese sentido, tomando ese valor, y teniendo en cuenta que la temporada en Arabia Saudí es de 10 meses, Ronaldo recibiría mensualmente 20 millones de euros.



Así las cosas, si el supuesto acuerdo está pactado por una temporada, el valor total del vínculo sería por un billón ocho mil trescientos treinta y seis millones cuatrocientos trece mil pesos colombianos.



Por mes, serían ciento un mil doscientos veintitres millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos colombianos.

🚨 Informa @GuillerRai en @ellarguero 💬



💰 🇸🇦 Cristiano Ronaldo fichará por el @AlNassrFC saudí



🤝 Han llegado un acuerdo tras una reunión entre las partes y el @ManUtd_Es ya lo dan por hecho 💥



😳 No tenía ninguna otra oferta ❌ pic.twitter.com/CP25rmZwlU — El Larguero (@ellarguero) December 21, 2022

Hasta el momento, 'CR7' no se ha pronunciado sobre su supuesta llegada al fútbol árabe.

DEPORTES

