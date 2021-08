Vuelve el hijo pródigo: los memes del regreso de CR7 al Manchester United

A pesar de que todo indicaba que Cristiano Ronaldo ficharía por el Manchester City, en las últimas horas se confirmó su llegada al rival de patio donde despuntó como futbolista: El Manchester United.



Después de un paso exitoso por el Real Madrid, y uno no tan rimbombante por la Juventus, el astro portugués regresa al equipo donde consiguió su primer Balón de Oro y su primera UEFA Champions League.



La sorpresiva noticia, que se suma al impactante de cambio de equipo de Lionel Messi, ha causado un inmenso revuelo en redes sociales.



Entre las miles de reacciones que ya circulan, resaltan por su creatividad los ingeniosos memes de los internautas.



Una mezcla de alegría, risas y nostalgia resumida en fotos.



Aquí le presentamos las mejores imágenes de la noticia del momento.

CONFIRMADO: Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United pic.twitter.com/r4uG1oQjS9 — E-BOY (@EmilioPicks) August 27, 2021

Los fans del City viendo que Cristiano Ronaldo fichó por el United cuando ayer lo tenían firmado: pic.twitter.com/mPwDCroErh — Opiniones FCB 🏆 (@OpinionesFCB_) August 27, 2021

Cristiano Ronaldo volviendo al Manchester United. Una historia que merece su último capítulo. THE LAST DANCE. pic.twitter.com/BQxAfRXfx8 — Isaac 💀🚬👻 (@IsaacVr7) August 27, 2021

Cavani viendo llegar a Cristiano Ronaldo al Manchester United. pic.twitter.com/AaZplmbpAy — #LoPagaráSuMadre (@LoPagaraSuMadre) August 27, 2021

En su primer paso por el Manchester United, 'CR7' consiguió marcar 118 goles en 292 partidos.



Además, logró salir tricampeón de la Premier League con titulos consecutivos desde 2006 hasta 2009.



en la juve te hacen memes, vete. pic.twitter.com/ECTFb4c6Bn — El Fototeta (@fototeto) August 25, 2021

😅💔 Nos preguntan desde Inglaterra que si se puede deshacer lo de quemar una camiseta...pic.twitter.com/GWXqCYWM9j — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 27, 2021

El final de mercado de fichajes está siendo una locura. Mientras tanto, nosotros: pic.twitter.com/emP9aszxP8 — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) August 27, 2021

Aunque algunos periodistas deportivos aseguren que será difícil que supere su primer paso por el club de 'Old Trafford', no hay dudas de que Cristiano Ronaldo es el fichaje cumbre de la temporada en Inglaterra.



Con la partida de Lionel Messi al PSG, la pregunta de todos es la misma: ¿Se volverán a enfrentar?



La Champions de este año: la esperanza de toda una generación.



Cristiano al Manchester City.



Mbappe al Real Madrid.



Messi, Neymar y Ramos en el PSG



Chelsea armado hasta los dientes.



Yo viendo la Champions: pic.twitter.com/ru8XvP0xyH — Leonardo (Spartaco92)🇨🇴🎮👾🎮🇨🇴 (@Leonard10535637) August 26, 2021

Cristiano Ronaldo llevando a Cavani a elegir otro dorsal:pic.twitter.com/QG6CjNRfJz — Fodboldworld (@fodboldword) August 27, 2021

Cristiano entrando al vestuario para quitarle el 7 a Cavani pic.twitter.com/wxlcWyDJeI — 🦁El messias (@nP44AyBC6pSulwH) August 27, 2021

Cavani viendo cómo le van a quitar el 7 con la llegada de Cristiano pic.twitter.com/5Lr1z1X1CR — Ángela (@salemv__) August 27, 2021

