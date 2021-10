Cristiano Ronaldo es el jugador del mes en la Premier League

Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, ha sido elegido mejor futbolista de la Premier League en septiembre. El portugués, que ha vuelto doce años después al que fuera su club, despegó con un doblete ante el Newcastle United antes de marcar de nuevo en la victoria ante el West Ham United.



Durante el mes de septiembre, Cristiano también participó en la derrota por 0-1 contra el Aston Villa en Old Trafford.

Recibió el título 13 años después

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

Es la quinta vez que Ronaldo es nombrado jugador del mes y la primera desde marzo de 2008.



El periodo entre su último galardón y este, de trece años, es el más amplio de la historia de la Premier.



El delantero luso se impuso en las votaciones a Joao Cancelo, Antonio Rudiger, Allan Saint-Maximin, Mohamed Salah e Ismaila Sarr.



Se pone a punto para llegar a Catar 2022

Cristiano Ronaldo Foto: EFE

En Portugal, se cuenta con él en el mundial del próximo otoño y su edad ni se mira. El delantero nacido en la isla de Madeira tendrá entonces, con casi 38 años, la ocasión de entrar en el restringido círculo de los jugadores que han disputado cinco Mundiales, junto al italiano Gianluigi Buffon o el alemán Lothar Matthaus.



"No sé si será el último (Mundial) de Cristiano (...) pero creo que estará, como siempre, al máximo para ayudar a la selección a ganar ese título", afirmaba el martes en rueda de prensa Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton y compañero de 'CR7' en la selección.



Mudo sobre su futuro en el conjunto nacional, Cristiano Ronaldo nunca ha hablado públicamente del fin de la aventura iniciada en agosto de 2003, marcada por los primeros títulos de la historia de Portugal en la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones en 2019.



"Si sólo dependiera de mí, no jugaría más que los partidos importantes: los de selección y los de Liga de Campeones. Son los encuentros que me motivan, con cosas en juego y presión", confesaba en noviembre de 2020, en una entrevista con la revista France Football. Preguntado por la fecha de caducidad de su capitán, el seleccionador, Fernando Santos, se mostró prudente.



