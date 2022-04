El Manchester United ha abierto una investigación a Cristiano Ronaldo por un vídeo en el que se observa al portugués arrojar el móvil de un aficionado del Everton, a su salida de Goodison Park.

El futbolista luso, según las imágenes compartidas en redes sociales por la cuenta "EvertonHub", habría lanzado al suelo el móvil de un seguidor tras la derrota por 1-0 contra el Everton de este sábado.



También la policía



Cristiano volvió el sábado a la alineación del United, tras perderse el último encuentro por enfermedad, pero no pudo contribuir a que su equipo sacase nada positivo de Liverpool. Según Sky Sports, el United ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.



Cuando se dio cuenta del problema pidió disculpas por haber hecho caer al suelo el teléfono de un aficionado al golpearle en la mano cuando abandonaba el terreno de juego,



"Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos", escribió el portugués en Instagram, después de que las imágenes del incidente se difundieran por las redes sociales.



"Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo", añadió



Pero el problema no ha parado. La policía de Merseyside, la región de Liverpool, anunció que abrió una investigación sobre el portugués.



"Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United y el Everton tras las informaciones sobre una posible agresión en el partido entre Everton y Manchester United en Goodison Park", indicó un portavoz de la policía.



"Hay una investigación en curso y hay agentes que trabajan con el Everton para analizar las imágenes de videovigilancia y que reúnen la totalidad de los testimonios para determinar si se ha cometido un delito", apuntó.



La Federación Inglesa de Fútbol también va a estudiar este incidente, indicó esa organización a la web The Athletic. La madre del joven muchacho de 14 años, enfermo de autismo y dispraxia, indicó a la prensa que su hijo tenía un hematoma en la mano y que el incidente le dejo "en shock".





EFE