¿Qué pasó tras el cruce entre Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado?

La fuerte discusión entre Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado, en el intermedio del partido contra el Porto que le costó a Juventus la eliminación de la Liga de Campeones en la temporada pasada, generó muchos comentarios en las redes sociales.

El video del cruce entre los dos jugadores se reveló en el documental All or nothing, de la plataforma de streaming Prime Video. Eso sucedió el pasado 9 de marzo.



La derrota pareció afectar a Cristiano Ronaldo más que a nadie, pues después de jugar todo el partido no pudo anotar y en cambio criticó duramente a sus compañeros, lo que produjo la reacción de Cuadrado, el único que le respondió y le recriminó que no hiciera la diferencia.

La reacción de Cristiano Ronaldo al final del partido

El sexto capítulo de la serie ya está al aire y en él se ve la reacción de Cristiano posterior al final del partido y a la eliminación de su equipo. En las imágenes se ve al portugués totalmente derrumbado.



CR7 corrió al camerino tras el pitazo final, el estadio estaba vacío y se sentó allí solo, desconcertado.



De repente empezó a llorar como un niño y alguien del staff quiso acercarse a consolarlo pero estaba desarmado. Así se vio al goleador:

Cristiano Ronaldo fracasó en su meta de darle a Juventus el título de la Champions League que tanto anhela y, como el más costosos de la plantilla, buscó el regreso a Manchester United al final de la última temporada.



