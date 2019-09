Cristiano Ronaldo rompe en llanto al ser preguntado por su padre

Cristiano Ronaldo es una de las figuras del fútbol mundial, lo tiene todo: es famoso, gana mucho dinero, no se queda por nada, pero demostró, en una entrevista, que tiene su corazón.

Ronaldo, actualmente en Juventus de Italia, rompió en llanto cuando habló de lo que le hacía falta en su vida.





El jugador advirtió que no puede dejar de pensar que ser el número uno del mundo y que su papá no lo haya podido ver le duele.



Además, Ronaldo señaló que toda su familia fue testigo de lo que ha hecho: su mamá, hermanos y hasta su hijo mayor, pero su papá, que murió hace años, no.

Emoción y lágrimas de @Cristiano al hablar de su padre, quien no llegó a verlo triunfar en el fútbol.

(📽️ @ITV)pic.twitter.com/9vGfB2JAwI — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) September 16, 2019



