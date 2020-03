La cifra extraterrestre a la que llegó Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, disputó este domingo en el clásico de la Serie A italiana contra el Inter de Milán el partido número 1.000 de su carrera, un logro histórico que para el luso llegó en un Allianz Stadium de Turín a puerta cerrada a causa de la emergencia por el coronavirus.

Cristiano fue titular en el triunfo por 2-0 del Juventus, en un partido tenso decidido en la segunda mitad por los goles del galés Aaron Ramsey y del argentino Paulo Dybala que permitió a los turineses superar al Lazio y hacerse con el mando en solitario de la Serie A.



El día de su partido número 1.000 fue este domingo 8 de marzo, después de que la emergencia por la difusión del virus en Italia, que ya ha causado 366 muertos y más de 6.000 contagiados, provocara el aplazamiento del duelo con el Inter, inicialmente previsto la semana pasada, y la semifinal de la Copa Italia contra el Milan.

Sumó este logro tras vivir una semana delicada, después de que su madre, Dolores Aveiro, sufriera un problema cerebrovascular en Funchal. Cristiano viajó el martes al archipiélago de Madeira para visitarla y recibió noticias tranquilizadoras de los doctores: su madre está estable y va recuperándose.



Cristiano, de 35 años, alcanzó las cuatro cifras tras jugar 31 partidos en el Sporting Lisboa (2002-2003), 292 en el Manchester United (2003-2009), 438 en el Real Madrid (2009-2018) y lleva 75 con el Juventus. A estos 836 encuentros se suman los 164 jugados con la selección portuguesa, de la que es capitán, para llegar a un total de 1.000.



A estos encuentros también se sumarían los dos jugados con el equipo B del Sporting Lisboa, aunque no se consideran oficiales.



Fueron al comienzo de su etapa en la capital portuguesa, en la que ascendió rápidamente de forma estable al primer equipo.



Es una nueva barrera superada por CR7, que en estos 1.000 partidos firmó 725 goles, siendo el máximo artillero de la historia de la Liga de Campeones (129 goles) y ganando cuatro Botas de Oro (2007-2008, 31 goles, 2010-2011, 40 goles, 2013-2014, 31 goles y 2014-2015, 48 goles).



El luso, que llegó a Lisboa como adolescente procedente de "su" Madeira, firmó 5 goles con el Sporting, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid y lleva 25 con el Juventus.



Le faltó la guinda a su partido número 1.000 este domingo, pues no consiguió marcar e interrumpió su racha de once jornadas consecutivas viendo puerta en la Serie A.

De hacerlo, habría logrado el récord absoluto (12) y superado al argentino Gabriel Omar Batistuta y el veterano italiano Fabio Quagliarella.



En esta temporada, CR7 lleva 21 goles en la Serie A, a los que se suman los dos firmados en la Liga de Campeones y los dos tantos anotados en la Copa Italia, en la que el Juventus es semifinalista y empató 1-1 en la ida contra el Milan.



