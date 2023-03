En las últimas horas, unas polémicas declaraciones de la modelo chilena, Daniella Chávez, han puesto al futbolista Cristiano Ronaldo en la mira. La ex conejita Playboy afirmó a través de su cuenta de Twitter que tuvo relaciones sexuales con el portugués en 2015. Además, aseguró contar con videos que confirman el encuentro entre ambos y la supuesta infidelidad a Georgina Rodríguez.

Además de revelar que mantuvo relaciones sexuales con el futbolista, la modelo e influencer, Daniella Chávez, dejó abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo le haya sido infiel a su pareja.

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con @Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado, ¡de él no! El sex libre también existe”, compartió la chilena.



Muchas usuarios no creyeron en las palabras de la modelo chilena, a lo que ella aseguró: “Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa”.



Así, la conocida figura de la plataforma Onlyfans, quiso darle protagonismo a un evento sucedido en el 2015. “Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más!”, precisó.



Si bien el premiado futbolista no se ha pronunciado sobre el tema, las afirmaciones y mencionadas pruebas de Daniella Chávez habrían despertado la preocupación de fanáticos de Georgina Rodríguez, al verla envuelta como víctima de una supuesta infidelidad.



Recordemos que la relación entre el portugués y la argentina se oficializó en 2016, tras conocerse en una tienda Gucci en la capital de España.



EL COMERCIO

Perú (GDA)

