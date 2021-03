Cristiano Ronaldo: ¿es real la posibilidad de su regreso al Madrid?

A sus 36 años no pierde vigencia en el fútbol. Su rigurosa manera de trabajar le pueden da unos cuantos años más a un alto nivel. El portugués Cristiano Ronaldo solo piensa en seguir ganando, rompiendo récords y estar en la élite del fútbol mundial.



Sin embargo, su paso por Juventus no le ha permitido ganar uno de los torneos que más le interesa: ¡la Champions League! El portugués no pudo evitar un nuevo fiasco internacional del equipo de Turín y esta semana se despidió en los octavos de final del torneo, al ser eliminado por el Porto.



Una vez cayó noqueado Juventus, los rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo se encendieron y las especulaciones sobre en qué equipo jugará se convirtieron en portadas de los diferentes diarios. ¿En dónde jugará el portugués?



Una de esas opciones parece ser el equipo con el que lo conquistó todo: Real Madrid. Según el periodista del programa español El Chiringuito Josep Pedrerol, los movimientos para un fichaje sí se han hecho.



"Jorge Mendes ha hablado con el Real Madrid de la posibilidad de la vuelta de Cristiano Ronaldo", dijo Pedrerol, quien añadió que fue un tanteo más que un contacto formal, para saber si existe algún interés por parte de la entidad española.



"Por la cabeza del jugador ha pasado la idea de un posible regreso. La Juventus, como el resto de equipos mortales, atraviesa un delicado momento económico, que adquiere una dimensión aún mayor tras la eliminación en la Champions ante el Porto", dice el diario espáñol Marca en una publicación sobre el futuro de Cristiano.



Curiosamente, Sergio Ramos, el actual capitán del Real Madrid y uno de los buenos amigos de Cristiano Ronaldo, aseguró este jueves que con la partida del portugués perdió él y el club.



"Fue algo en lo que perdió Cristiano y el Real Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque es de los mejores jugadores del mundo y nos hubiera acercado al ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida por encima de cualquier decisión de un jugador, entrenador, directivo. Ver siempre el interés para el equipo", dijo Ramos.



Sin embargo, desde Juventus son claros: "Afortunadamente le queda un año de contrato. Tenemos tiempo para hablar con él. No está en el orden del día", sentenció Fabio Paratici, director deportivo del club.



DEPORTES