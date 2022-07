Cristiano Ronaldo tiene aún pendiente definir en qué equipo va a jugar en la temporada 2022-23. El jugador portugués no se ha presentado a entrenamientos con el Manchester United y su empresario, Jorge Mendes, trabaja para buscarle una nueva opción en el mercado.



Se dice que CR7 no quiere seguir en el Manchester United después de que el equipo no tuviera una buena presentación en la Premier League, lo que lo dejó por fuera de la Liga de Campeones. Cristiano no quiere ausentarse del torneo de clubes más importante de Europa.

Cristiano alarga sus vacaciones a la espera de una definición



Mientras espera una definición sobre su nuevo club, Cristiano disfruta de sus vacaciones junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y trata de aprovechar todos los momentos que puede para estar con su familia.



La pareja estuvo en Mallorca (España), donde se dieron un descanso a puro lujo y han disfrutado en todo momento de las playas de ese lugar.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su familia, en Mallorca. Foto: Instagram: @georginagio

La motivación especial de las vacaciones de Georgina y CR7



Este periodo de vacaciones es muy especial para Georgina y Cristiano, pues es el primer periodo de descanso desde que la pareja perdiera el bebé que esperaban, un golpe que les ha costado superar, por lo cual el apoyo de la familia ha sido fundamental.



Todo el grupo familiar asistió a Mallorca, desde donde Cristiano y Georgina presentaron en redes sociales a su hija, Esmeralda.



La propia Georgina es quien se ha encargado de registrar en las redes cada detalle de sus vacaciones, en una ciudad que ya les ha sido familiar, pues no es la primera vez que toman su descanso allí.



Las publicaciones de Georgina han tenido decenas de reacciones de los fanáticos del jugador, que han celebrado cada paso en sus días de descanso.



