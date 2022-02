Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United a mediados del año pasado y su contrato, de 30 millones de euros anuales, le permite darse sus lujos. El portugués, que acaba de cumplir 37 años, sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.

CR7 ha sabido invertir el dinero que ha ganado en el fútbol, en diversas propiedades, en una cadena de hoteles y en la promoción de negocios particulares, entre ellos, una marca de ropa interior.



Sin embargo, no todos esos negocios han sido afortunados. El diario The New York Post reveló cómo un apartamento que el portugués compró en esa ciudad resultó siendo una mala inversión.



(Lea también: 'No conozco a una atleta que no haya tenido un aborto': campeona olímpica)

La historia del apartamento de CR7 en Manhattan

En 2015, cuando era jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo compró un apartamento de 762 metros cuadrados en la Torre Trump, en Manhattan. El inmueble, con vista al Central Park, tiene nada menos que nueve habitaciones y tres baños.



Cristiano pagó en ese entonces 16 millones de euros por el apartamento, que pertenecía a Alessandro Proto, uno de los socios de Trump, quien en ese momento aún era precandidato a la presidencia de Estados Unidos.



En su momento se dijo que esa compra hacía parte del plan del portugués para irse a jugar a la MLS. En ese entonces tenía 30 años. La transferencia nunca se concretó: CR7 se quedó en Madrid hasta 2018, cuando fichó por Juventus, y el año pasado decidió volver al Manchester United.



(En otras noticias: Luis Díaz: la millonada que recibiría por su brillante juego en Liverpool)

¿En cuánto vendió Cristiano su propiedad en EE. UU.?



El año pasado, Cristiano decidió poner en venta el inmueble, pero lamentablemente para él, el valor del apartamento cayó en picada, al parecer, por culpa de la pandemia de covid-19, que hizo que muchas personas decidieran salir de la zona de Manhattan por los costos. El negocio se cerró en 7,28 millones de euros, lo que significa que el portugués perdió casi 11 millones.



DEPORTES