Cristiano Ronaldo no logra escapar a las polémicas. Ahora está envuelto en otra por cuenta de una mujer que asegura que tuvo sexo con él durante una concentración de la selección Portugal.

Se trata de la influencer venezolana conocida como Georgilaya, quien asegurara haber tenido relaciones sexuales con el jugador en 2022.



El hecho se habría producido el 25 de marzo en la propia concentración de la selección lusitana, que en ese entonces buscaba la clasificación al Mundial de Qatar 2022.



Georgilaya indicó en su cuenta de Instagram, donde tiene unos 184.000 seguidores, que ambos habrían dormido juntos en el hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, en el norte de Portugal.

La versión de la mujer

Facebook Twitter Linkedin

Ronaldo junto a la influencer. Foto: Redes sociales

Según su versión, después de tomarse fotos con los jugadores portugueses, incluido el propio CR7, le habría llegado un mensaje del futbolista.



"Cuando leí el mensaje, pensé que si iba allí, hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría tomarme más fotos”, sostuvo la influencer en un video en redes.



"No creo que, en esa situación, tendría sexo. El caso es que sucedió. Fue consentido de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la notoriedad y el poder de Cristiano Ronaldo", aseguró.



Georgilaya insistió en que no fue ella quien lo buscó: "Fue Cristiano Ronaldo quien vino a mi habitación, no al revés".



Dijo que estuvo a punto de separarse por serle infiel a su esposo. "Mi vida cambió para siempre. Soy creadora de contenido para adultos, mi esposo ha estado conmigo, el hecho de entrar a la habitación, tener relaciones con Ronaldo y ocultarlo, es sentimiento de culpa".

#EnVideo 📹



▶️ La influencer venezolana y generadora de contenido para adultos, Georgilaya, aseguró que se acostó con el futbolista @Cristiano Ronaldo y las redes sociales y medios portugueses estallaron ante esta declaración.



¿Y tú qué crees?#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/YwwIY0JVjX — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) March 2, 2023

Además, dijo estar "atormentada" por lo sucedido y aseguró que no le interesa "la fama ni el dinero".

Mientras tanto, desde el entorno de Ronaldo desmintieron a Georgilaya. “Es completamente falso y difamatorio”, dijo un portavoz en declaraciones que recoge el diario portugués Correio da Manha.



DEPORTES

Más noticias de deportes