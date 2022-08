Cristiano Ronaldo volvió a tensar la cuerda que todavía lo ata al Manchester United.

El portugués no fue titular este lunes en el partido ante el Liverpool, en el que su equipo mostró una cara que no se le había visto hasta ahora.



A pesar de no estar de entrada, 'CR7' llamó la atención desde el comienzo del partido.



Y todo por su inesperada reacción cuando pasó por el lado de Jamie Carragher, exjugador del Liverpool y actual comentarista.



La 'estirada de mano' de Ronaldo

Medios ingleses aseguran que el futbolista portugués tiene un pie afuera del Manchester. Foto: Peter Powell. EFE

Según se pudo ver en la transmisión europea, Ronaldo fue a saludar a los comentaristas de 'Sky', los exjugadores del United, Gary Neville y Roy Keane.



Sin embargo, entre ellos estaba ubicado Jamie Carragher.



Al baluarte del Liverpool, aunque este trató de saludarlo, 'CR7' ni lo determinó.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8 — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

Algunos internautas creen que el desplante de Ronaldo fue porque Carragher es uno de los más críticos con su desempeño.



"A Cristiano no lo quiere ningún equipo", recuerdan que dijo el exdefensor.

