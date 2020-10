Habló Cristiano Ronaldo, luego de su positivo

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, que dio positivo por coronavirus el pasado martes en la concentración de Portugal, declaró este viernes que se encuentra "bien" y que no tiene síntomas ni ningún dolor.

Cristiano Ronaldo se encuentra aislado en su domicilio de Turín guardando la cuarentena para su recuperación y se perderá el próximo partido liguero del Juventus, programado para el sábado 17 de octubre en el campo del Crotone, y también el estreno en la Liga de Campeones, previsto el día 20 contra el Dinamo Kiev.



"Estoy bien, no tengo síntomas. Ahora he estado tomando un poco de sol. Esto hay que tomarlo de manera positiva, porque es lo más importante", dijo el portugués en un vídeo publicado en la red social Instagram.



El delantero luso comentó que, "para ser honesto", no siente nada y se encuentra bien de reposo en su domicilio: "No siento ningún dolor, estoy durmiendo bien y hago este vídeo para agradecer el apoyo y los mensajes que recibo".



"Doy las gracias y espero que pronto esté entrenando, jugando y disfrutando de la vida nuevamente. Mi familia está en otro piso, no he tenido contacto con ellos y por ahora el descanso es lo más importante", manifestó. Cristiano Ronaldo subrayó que siguió "todos los protocolos" desde el primer día y aseguró que "nadie está libre de tener el virus".



"Como sabéis, soy una persona que se cuida mucho y si no tuviera un buen sistema inmunológico quizás hubiera tenido más síntomas. Hay cosas peores que tener este virus", confesó el delantero del conjunto turinés, que aprovechó la ocasión para mandar unos consejos a sus seguidores.



"La vitamina D nos ayuda mucho pero también es importante tener niveles altos de vitamina C y Omega 3 . Es importante comer bien, hacer deporte y salir a caminar. Diez mil pasos al día son buenos. Dormir también es importante pero hay que hacerlo sin luces encendidas y con los teléfonos apagados", concluyó.



EFE