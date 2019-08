El contundente mensaje que Cristiano le envío a Messi

Cristiano Ronaldo dio unas declaraciones en las que elogió a Lionel Messi al considerarlo "un jugador excelente", pero resaltó que a diferencia con el argentino, él obtuvo la Liga de Campeones con clubes diferentes.

"Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo. La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también gané la Liga de Campeones con clubes diferentes", explicó Ronaldo en la serie documental 'The Making Of de DAZN'.



El portugués fue campeón europeo con el Manchester United de Inglaterra, una vez, y con Real Madrid en cuatro oportunidades, mientras que Messi obtuvo el trofeo de la Champions sólo con el Barcelona, en cuatro ocasiones.

La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también gané la Liga de Campeones FACEBOOK

TWITTER

El portugués hizo énfasis en el vínculo que mantiene con la máxima competición continental, recordando que ha sido el máximo artillero de la Liga de Campeones "seis veces seguidas".

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante un partido entre Barcelona y Real Madrid. Foto: EFE

Cuestionado sobre uno de sus distintivos como jugador, el gran nivel físico a los 34 años, el ganador de cinco Balones de Oro afirmó que "cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo, lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo".

Cristiano Ronaldo le marcó a la Juventus, su actual equipo, un gol de chilena en la Liga de Campeones. Foto: EFE

DEPORTES