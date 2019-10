Cristiano Ronaldo habló de Cuadrado… ¿Qué dijo?

El portugués Cristiano Ronaldo, que ostenta el récord de mayor número de goles anotados en Liga de Campeones, así en los últimos años uno de los favoritos a hacerse con el 'Balón de Oro', ha señalado que "los premios individuales no son el motor principal" y que lo "importante" son los colectivos.

"Los 700 goles (marcados, ya 701) hacen parte del pasado; yo pienso en más allá. Deseo marcar más para ayudar al equipo. (¿Balón de Oro?) Los premios individuales no son el motor principal, pero obviamente es algo bonito. Estoy contento y orgulloso de ellos, pero la prioridad es ganar con el Juventus y con la selección. Lo récords, después, llegarán. Para mi el fútbol cada año es un desafío. ", señaló Ronaldo, previo al juego Juventus vs. Lokomotiv vs. Juvnetus, por la Liga de Campeones.



Además, habló del equipo, de sus compañeros Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.

“Ambos son fantásticos, como también (Federico) Bernardeschi y (Juan Guillermo) Cuadrado”, precisó.



El delantero portugués, asimismo, se ha referido a su técnico Maurizio Sarri, que está en su primera campaña al mando del equipo turinés: "Con él tenemos más confianza en nosotros mismos. También la última temporada hemos realizado un excelente trabajo, pero debíamos mejorar".



