Aunque su cuerpo pareciera decir otra cosa, a Cristiano Ronaldo también le pasan los años. El futbolista portugués, que cumplió 37 primaveras hace pocas semanas, lleva más de una década en la élite del fútbol mundial y el momento de decir adiós se acerca.



En una entrevista con la plataforma europea 'DAZN', el popular 'CR7' enfrentó el paso del tiempo y se refirió al momento para el que ningún futbolista está preparado: el retiro.

El adiós de 'CR7'

"Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas", fue lo primero que dijo Cristiano Ronaldo sobre el momento de su adiós.



"Mi carrera ha sido un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras quizá pueda llegar, pero no a tener ese orgullo de decir 'por donde he pasado, dejé mi marca'. Y eso a mí me deja feliz", prosiguió el jugador del Manchester United.



El hombre que ha pasado con éxito por cuatro equipos de distintos países es consciente de que todo tiene su final. Aunque su preparación física, a la edad que tiene, es envidiable, la carrera de 'CR7' también tiene una fecha de expiración.



"Tú tienes que ser inteligente y saber que no es lo mismo tener 20 años que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas pero ganas en otras y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel", le dijo al entrevistador.



Por ahora, Cristiano Ronaldo tendrá actividad este sábado contra el Watford, a las 10 a.m., por la fecha 27 de la Premier League.



