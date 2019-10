¡Bomba!: ¿Se acerca el retiro de Cristiano Ronaldo?

Si hay un futbolista que ha marcado una época y ha demostrado ser una máquina, capaz de ganar títulos y romper toda clase de récords es Cristiano Ronaldo. El portugués ha brillado en todos los equipos en los que ha jugado y se metió en el olimpo del fútbol mundial.

El delantero de Juventus, uno de los mejores futbolistas de la historia, ya con 34 años sigue siendo uno de los jugadores más letales y aún se mantiene vigente, luego de ganar múltiples veces la Champions League y ligas locales con Real Madrid y Manchester United.

Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Foto: AFP

Sin embargo, con su edad, Cristiano Ronaldo sabe que su fin en el fútbol profesional está cerca y él no se amilana al hablar del tema y da pistas de lo que pueda pasar con su vida a corto plazo.



"Los últimos cinco años empiezo a disfrutar este proceso de verme fuera del fútbol, entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", declaró el futbolista portugués en entrevista con ‘SPORTbible’.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo mostró su amor por el fútbol y por mantenerse vigente en este deporte, en especial, por todo el cariño que le dan los aficionados en todos los estadios en los que muestra sus grandes capacidades.

Cristiano Ronaldo Foto: Massimo Pinca / REUTERS

“Todavía amo el fútbol. Me encanta entretener a los fanáticos y a las personas que aman a Cristiano. No importa la edad, todo se trata de mentalidad", añadió.



Además, algunos se preguntan si esas extensas jornadas de entrenamiento tienen que ver con no perder ritmo a sus 34 años, duda en la que Cristiano Ronaldo fue tajante.



"No estoy obsesionado con el entrenamiento, estoy obsesionado con el éxito, que es completamente diferente", comentó.

Finalmente, Cristiano Ronaldo le envió un mensaje de motivación para todos aquellos que quieren triunfar en la vida. “Tienes que ser tú mismo todo el tiempo, pero siempre puedes recoger pequeños detalles y tomar algo de buenos ejemplos, no solo en el fútbol sino también en otros deportes: Fórmula 1, NBA, golf, UFC, lo que sea".



