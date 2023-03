Gorgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son una de las parejas más populares en el mundo del fútbol. El jugador portugués y la modelo española están juntos desde el 2016 y su relación es muy seguida por fanáticos y por la prensa.

De su relación han nacido dos niñas, Alana Martina y Bella Esmeralda, una melliza que llegó al mundo en el 2022, y que sobrevivió a la gran tragedia que afrontaron, pues el segundo bebé de ese embarazo múltiple murió después de nacer.



Con el estreno de la segunda temporada del reality show de Netflix 'Soy Georgina', la modelo hablará abiertamente sobre lo que vivieron con la pérdida de su bebé.

Georgina revela su drama

Facebook Twitter Linkedin

Georgina también compartirá su día a día y cómo es su cotidianidad como modelo, empresaria y madre. Foto: Netflix

Sin embargo, a pocos días de la emisión de la segunda temporada, ya se conocen detalles. En un capítulo al que tuvo acceso El Español, la novia del futbolista habla del miedo con el que vivió ese embarazo y reveló sus secretos.



"Cada vez que iba al ginecólogo por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea... En cada ecografía tenía muchísimo miedo, me tensaba muchísimo, porque anteriormente tuve tres abortos y llegaba a casa rota".

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Foto: Captura de pantalla Instagram: @cristiano

Finalmente, llegó el día., y así lo relató. "Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: '¿Así estaría él?'. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: 'Vuestro hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miréis al cielo, pensad en él", relató la modelo.



DEPORTES

Más noticias de deportes