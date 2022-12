El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el portugués Cristiano Ronaldo ha sido objeto de un veto político en el Mundial de Qatar 2022.

“Han desperdiciado a Ronaldo. Desgraciadamente, le han impuesto una prohibición política, ha sufrido un veto”, dijo Erdogan, citado por medios locales, al intervenir en un acto juvenil en la provincia oriental de Erzurum.

​

“Enviar al campo a un futbolista como Ronaldo cuando sólo quedaban 30 minutos para el final del partido arruinó su psicología y le restó energía”, opinó el mandatario.



“Ronaldo es alguien que defiende la causa palestina”, añadió el mandatario, quien fue futbolista en su juventud.



(Puede leer: ¿Luis Díaz ya tiene reemplazo? Inminente fichaje del Liverpool tras su lesión).

Ronaldo 'ha sufrido un veto'

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo Foto: Patricia de Melo Moreira. AFP

Ronaldo, de 37 años, fue sustituido en la segunda parte del partido de cuartos de final del Mundial contra Marruecos, en el que Portugal perdió 1-0. El exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid también había estado en el banquillo cuando Portugal se enfrentó a Suiza en octavos de final.



La derrota contra Marruecos supuso la eliminación de Ronaldo del que probablemente será su último Mundial, y no pudo contener las lágrimas mientras se dirigía a los vestuarios.



A pesar del pronunciamiento de Erdogan, Ronaldo nunca ha hecho declaraciones públicas sobre el conflicto palestino-israelí, a pesar de las noticias falsas y las fotos trucadas que circularon en redes sociales.



Una noticia ampliamente difundida de que Ronaldo había donado 1,5 millones de euros a los palestinos después de subastar un premio al botín de oro fue desmentida en 2019 por una empresa de gestión deportiva que representa al futbolista.



Una imagen de Ronaldo sosteniendo un cartel que decía “Junto a los palestinos” en español que fue ampliamente compartida en línea también fue manipulada y en realidad era una expresión de apoyo a las víctimas de un terremoto en España en 2011.



Ronaldo ha sido fotografiado con una bufanda palestina alrededor de los hombros, pero representaba a la Asociación Palestina de Fútbol, y el ex jugador del Real Madrid y del Manchester United estaba de pie junto al jefe de dicha asociación, Jibril Rajoub, informó el medio Al Jazeera.



Ronaldo también se ha reunido con varios ministros israelíes y ha sido fotografiado regalando una de sus camisetas de fútbol al ex ministro de Asuntos Exteriores israelí Israel Katz, añadió el periódico qatarí.



(Además: VAR de la final del Mundial de Qatar rompe su silencio por el 'penal que no fue').

“Según la información que he recibido, Ronaldo se va ahora a Arabia Saudí”, agregó Erdogan, quien estuvo en Qatar en el partido inaugural y en la final.



El presidente turco también dijo que la Argentina se merecía ganar el título por su gran juego y por Lionel Messi, “a pesar de su edad”.



“Pero (Kylian) Mbappé es el futuro, tiene 23 años, Messi 34. Ahora está Mbappe; él es el futuro”, concluyó Erdogan en referencia al joven astro que marcó tres goles para Francia en la final.

LA NACIÓN, DE ARGENTINA

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)

Más noticias de Deportes