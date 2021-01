Cristiano Ronaldo, pesadilla de los compañeros a la hora de entrenar

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus y del seleccionado portugués, es un obsesivo por el cuidado de su cuerpo y el entrenamiento y, a sus 35 años, no tiene pensado cambiar su conducta.



Futbolistas, en actividad y retirados, que compartieron equipo con Cristiano Ronaldo lo describieron en detalle, a tal punto que el francés Patrice Evra, exjugador del Manchester United, dijo: "Le recomendaría a cualquiera que cuando Cristiano te invite a su casa, no vayas, solo di que no, porque este tipo es una máquina, no quiere dejar de entrenar".

Por su parte, Arthur, mediocampista brasileño que ahora lo acompaña en Juventus, sostuvo, según The Sun, que CR7 "entrena como un animal, no sabe cuándo descansar y te anima a darlo todo. Él siempre me dice qué comer, sin dejar nada al azar".



"Ese tipo está loco", le dijo Louis Saha, exfutbolista del United, a The Athletic, mientras que la argentina y novia del delantero luso, Georgina Rodríguez, confesó que al principio le daba vergüenza entrenar a su lado.



Sin embargo, para muchos, el fanatismo de Cristiano Ronaldo por el entrenamiento ha sido un factor clave para que llegue a ser de los mejores del mundo. "Además de talento, tiene un enorme deseo de trabajar duro", agregó Saha.



