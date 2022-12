El director deportivo del Al Nassr, el luso-brasileño Marcelo Salazar, en referencia al posible fichaje de Cristiano Ronaldo, se limitó a decir que el club saudí por ahora "esperará" y que "en el momento oportuno se desvelará el futuro".

En una entrevista concedida al portal Flashscore, Salazar afirmó que no está "autorizado a decir ni sí ni no" sobre la incorporación de Cristiano al equipo, ya que se trata de una negociación de "enorme magnitud".



"Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas hasta finales de año. Como deben comprender, se trata de una negociación de enorme magnitud, no sólo para el club, sino para el país y para el fútbol mundial, y debe ser llevada a cabo por instancias superiores", declaró.

Habló maravillas



El director deportivo del Al Nassr también se deshizo en elogios hacia Cristiano, al que considera "uno de los mejores de la historia del fútbol".



"Siempre fue un ejemplo para mí como atleta, por la voluntad que muestra de vencer. Y luego, como ciudadano portugués, siempre le apoyé. Pero en el momento oportuno se desvelará el futuro", aseguró.



El responsable del equipo también abordó las críticas a la supuesta baja competitividad de la Liga de Arabia Saudí y afirmó que "criticar lo que se ignora es muy fácil".



"Llevo aquí cinco años y todos los jugadores con los que he hablado se sorprendieron muy positivamente cuando llegaron aquí, sobre todo por el nivel de la liga", que tiene un "alto nivel deportivo", aseguró.

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona hoy, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Marruecos y Portugal en el estadio Al Zumama en Doha (Catar). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni



Además, "vivir en Riad y con las familias ha sido una grata sorpresa para los jugadores, con las escuelas y todo lo que tenemos aquí". Marcelo Salazar, de 44 años, nació en Recife (Brasil) pero se nacionalizó portugués.



Antes de pasarse a los bastidores del fútbol, tuvo una larga carrera en el fútbol sala. En la cancha era conocido como "Marcelinho" y llegó a representar a la selección de Portugal en 51 ocasiones y conjuntos españoles como el DKV Seguros Zaragoza, el Gestesa Guadalajara y el OID Talavera.



Cristiano Ronaldo, actualmente sin club tras dejar el Manchester United, lleva varios meses vinculado al Al Nassr y, según informaciones de la prensa española, el fichaje es inminente. Sin embargo, cuando se le preguntó al respecto durante el Mundial, se limitó a decir que "no es verdad".



EFE