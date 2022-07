Una oferta de 300 millones por Cristiano Ronaldo, proveniente de Arabia Saudí, podría motivar a que 'CR7' deje el Manchester United, según informó el diario portugués 'Record'.

De acuerdo con esa versión, el Manchester United se llevaría 30 millones por el traspaso y al jugador le corresponderían 250 millones, que se pagarían por mitades en dos temporadas, más 20 millones para intermediarios.



Hasta el momento, no se ha conocido de qué equipo se trata. Sin embargo, del lado del United avisan: 'Ronaldo no está en venta'.



(No deje de leer: ¿Y Piqué? Revelan 'amor secreto' de 15 años entre Shakira y Alejandro Sanz).

'No está en venta

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo le dedica sus goles a su mamá. Foto: AFP

La superestrella Cristiano Ronaldo, en el centro de los rumores de una posible marcha, alimentados por su ausencia de la gira del Manchester United en Tailandia y Australia, "no está en venta", insistió su entrenador Erik Ten Hag, que cuenta con el portugués para la próxima temporada.



El delantero de 37 años, con contrato hasta 2023, habría expresado su deseo de ser traspasado, cuando los 'Red Devils', decepcionantes sextos de la Premier League del precedente ejercicio, no disputarán la Liga de Campeones este año.

Más noticias

DEPORTES