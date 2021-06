Cristiano Ronaldo se pronuncia tras eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo acudió a las redes sociales para lanzar un mensaje tras la caída de Portugal en octavos de final de la Eurocopa 2020 y prometió volver "más fuertes".

"No conseguimos el resultado que queríamos y dejamos la competición antes de lo deseado", arranca el mensaje, publicado por el capitán en su perfil oficial de Instagram y acompañado por una foto de los jugadores lusos y otra suya, ante la afición.



"Pero estamos orgullosos de nuestro viaje, lo dimos todo para renovar el título", apuntó 'El Bicho', que también felicitó a la selección de Bélgica por el triunfo, uno a cero, ante los lusos en el estadio sevillano de La Cartuja.



El delantero aprovechó también para dar las gracias a la afición, que "fue incansable apoyando el equipo de principio a fin. Corrimos y luchamos por ellos, para estar a la altura de la confianza que depositaron en nosotros".

Portugal, vigente campeona de la Eurocopa, cayó ante Bélgica por un gol a cero marcado en el minuto 42 el jugador belga Thorgan Hazard. Tras la eliminación, el equipo regresó hoy a Lisboa procedente de Sevilla. Las reacciones a la derrota portuguesa no se hicieron esperar tampoco en el escenario político.



António Costa, primer ministro luso, utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a la Selección su "empeño y dedicación". "Los campeones pierden de pie. La lucha y la entrega no fueron suficientes para pasar de fase, pero volvieron a honrar los colores de Portugal". Minutos antes, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, elogió al conjunto portugués a pesar de la derrota.



"Hicimos la mejor segunda parte desde que recuerdo", señaló Sousa, quien incidió que el equipo "no tuvo suerte. Para ser campeón es preciso suerte y talento. Hoy tuvimos talento, no tuvimos suerte".



EFE

