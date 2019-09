Aparece mujer que daba hamburguesas gratis a CR7 cuando ‘no era nadie’

En una entrevista que hizo con la cadena británica ITV, el astro portugués Cristiano Ronaldo (CR7) recordó momentos de su vida cuando recién empezaba en el fútbol.



Una de las anécdotas de las que habló el ‘crack’ fue de las cosas que tenía que hacer para comer mientras vivía en la pensión del Sporting de Lisboa, siendo todavía un niño.



Según contó, junto con otros compañeros, iba a un McDonald's con la intención de que le regalaran algo de comer.

Le conté a mi hijo, pero pensaba que era una mentira: no se imaginaba a su mamá regalándole hamburguesas a Cristiano FACEBOOK

"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Recuerdo que había un McDonald's cerca de la pensión en el que pedíamos las hamburguesas que sobraban, y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", comentó Ronaldo, quien agregó que nunca olvidará lo que hicieron por él.

“Quiero encontrarla e invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles lo que hicieron por mí", manifestó.



Pues bien, a CR7 se le hizo ‘el milagrito’ y una de esas mujeres que le tendió una mano apareció.



Paula Leca, una de esas personas que le regalaba hamburguesas al futbolista, habló con la emisora Renascenca y rememoró esos momentos.



"Cristiano y los otros chicos aparecían frente al restaurante y, cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso de regalárselas. Recuerdo que él era el más tímido de todos", dijo.

Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus. Foto: Reuters

Paula también dijo que cada vez que comenta que conoció al astro, las personas no le creen mucho.



“Le conté a mi hijo, por ejemplo, pero pensaba que era una mentira: no se imaginaba a su mamá regalándole hamburguesas a Cristiano”, resaltó, al tiempo que agradeció las intanciones del jugador de invitarlas a comer.



“Si me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle y, durante la comida tendríamos tiempo para recordar esos viejos tiempos", cerró.



