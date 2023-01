Los tormentosos últimos meses de la carrera de Cristiano Ronaldo parecen tener un oasis en Arabia Saudí, a donde llegó esta semana para integrarse al Al Nassr en el contrato más costoso de la historia del fútbol mundial, con un salario estimado de 200 millones de euros y una vinculación por los próximos cinco años.

El talento de Cristiano no es el mismo de sus años de gloria y, a punto de cumplir 38 años, es obvio que ya no es el mismo. Pero los árabes confían en él no solo para aprovechar los últimos años de su carrera, sino también para potenciar un fútbol y una liga que quiere pensar en grande, como ya lo hicieron sus vecinos de Qatar, que hace menos de un mes vivieron la mejor final de la historia de la Copa del Mundo.

“En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes”, dijo Ronaldo antes de una luminosa y festiva presentación en el estadio del Al Nassr, donde los hinchas del club agotaron las 25.000 sillas disponibles. “He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país”, agregó.



El impacto mediático fue inmediato, justo cuando el mundo del fútbol despedía a una de las figuras más importantes de la historia, el Rey ‘Pelé’. La cuenta de Instagram del Al Nassr pasó de tener 823 mil seguidores antes del anuncio de la contratación de CR7 a 10,7 millones (hasta este sábado) luego de sacudir el mercado internacional.



La camiseta del Al Nassr, fabricada por la firma Duneus, poco conocida en Latinoamérica, se comercializaba por 80 dólares (unos 400 mil pesos, 150.000 más, por ejemplo, de lo que cuesta la versión hincha de la camiseta de la Selección Colombia). Ahora, el que quiera tener en la espalda el nombre y el número del portugués, debe abonar 100 dólares más.



Pero el tema va más allá de las redes sociales y las camisetas. En Arabia esperan que la llegada de Cristiano ponga a la liga de ese país en la mira del mundo. “Allá donde vaya, captará la atención y aunque solo el 10 % de sus seguidores se interesa por su nuevo club, la Liga saudí se convertirá en una de las más seguidas del mundo”, publicó el diario Gulf News, de Emiratos Árabes, para analizar el fenómeno. Y agregó: “Asia nunca vio algo así”.

Japón y Qatar hicieron experimentos similares



Hubo antecedentes en ese continente. Como cuando Japón comenzó a potenciar su liga: el Sumitomo Kinzoku (hoy Kashima Antlers) llevó en 1991 al brasileño Zico, la gran figura de la selección de su país en la década del 80 y calificado en su momento como el sucesor de Pelé. En ese momento, Zico tenía ya 38 años, la edad que está a punto de cumplir Cristiano Ronaldo. Dos años después nació la actual J-League. O como cuando Qatar, en su afán de potenciar su fútbol, también buscó llevar figuras y contrató en 2015 a Xavi Hernández, aún en plena competencia con el Barcelona, con 35 años de edad. Llegó al Al Sadd, jugó cuatro años y luego se convirtió en el entrenador del equipo, antes de volver a las toldas blaugranas, ahora como técnico.



Sin embargo, ninguna de esas contrataciones tuvo el impacto y las implicaciones de la llegada de Cristiano Ronaldo. La liga árabe ha invertido más en entrenadores extranjeros que en jugadores. De hecho, no hay un solo DT saudí en primera división. Allá dirigen, por ejemplo, el argentino Ramón Díaz, el chileno José Luis Sierra, el portugués Nuno Espirito Santo y el español Rudi García (DT del Al Nassr), y en su momento, también pasó por esa liga el colombiano

Cristiano Ronaldo Foto: AFP



El Al Nassr va por más, y sobre todo, sabiendo que no gana la liga local desde 2019 y que el Al Hilal, uno de sus grandes rivales, es el actual campeón de la Champions asiática. Ya había llevado a comienzo de temporada al arquero colombiano David Ospina, desde el Nápoles, y ahora buscaría otros nombres para armar el grupo de los ‘nuevos galácticos’. Ya tienen en la mira al francés N’Golo Kanté, campeón del mundo con Francia en 2018 y a punto de quedar libre del Chelsea, y al croata Luka Modric, que también termina contrato con Real Madrid en junio.



Pero el tema, más allá de los objetivos particulares del Al Nassr, parece ser parte de una estrategia global de Arabia Saudí, que ya está haciendo fuertes inversiones en otros deportes: crearon el LIV Golf, un circuito manejado por Greg Norman y al que llegaron figuras como Dustin Johnson, Cameron Smoth, Brooks Koepka y Joaquín Niemann, con premios multimillonarios. Y desde 2021 recibe una de las válidas de la Fórmula 1, en un circuito urbano en Yeda, diseñado por el alemán Herman Tilke, cerebro, además, de otras pistas de la categoría, como las de Sepang (Malasia), Shanghai (China) y Sochi (Rusia). Todo esto, para dejar atrás las críticas hacia el régimen saudí sobre el tema de derechos humanos. Ahora, Cristiano Ronaldo parece ser una de sus apuestas más fuertes.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Con información de AFP

