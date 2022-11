Cristiano Ronaldo levantó mucho polvo con sus recientes declaraciones cuando señaló a los propietarios del Manchester United, la familia Glazer, por su desinterés en el éxito deportivo del club, Pero también habló de temas sensibles y personales.

Lo más duro en la vida de Ronaldo

Ronaldo reveló, por ejemplo, que su pareja Georgina Rodríguez y su hija Bella Esmeralda fueron hospitalizadas por un "grave problema", pocos meses después del fallecimiento de su hijo recién nacido, pero según él, la directiva del United puso en duda sus explicaciones.



En un nuevo extracto de esa entrevista, concedida a Piers Morgan en Talk TV, CR7 habla de uno de los peores momentos de su vida: la muerte de si hijo el pasado abril.

Facebook Twitter Linkedin

Los otros hijos del astro portugués fueron los encargados de 'revelar' la noticia. Foto: @cristiano



"Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil", dijo el portugués.



"Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era difícil. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio. Fue duro", agregó Ronaldo.



Explicó que tuvo un choque de emociones al saber que uno de los gemelos se iba, pero el otro llegaba al hogar.



"A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer".

Las cenizas junto a él

Finalmente, Ronaldo reveló que guarda las cenizas de su bebé, así como las de su padre, en una capilla creada en el sótano de su casa.



"Las cenizas están conmigo, como mi papá, están aquí en la casa. Es algo que quiero conservar por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar...", dijo el futbolista.



"Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo", agregó.



En una explosiva entrevista concedida a TalkTV el domingo, Ronaldo, que se dio a conocer en Old Trafford, afirmó que se sentía "traicionado" por el United y que pensaba que los dirigentes del club trataban de expulsarlo.

El cinco veces Balón de Oro ha contado poco esta temporada para el neerlandés Erik ten Hag, nuevo entrenador de los Red Devils, y ha llegado a ser sancionado por haber rechazado entrar al terreno de juego como sustituto.





DEPORTES Y AFP

Más noticias de deportes