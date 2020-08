'Es tiempo de reflexionar', dice Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo consideró este sábado que es "tiempo de reflexionar" y de "tomar las mejores decisiones" para que el Juventus pueda volver el próximo año "más fuerte y comprometido que nunca", después de la eliminación sufrida este viernes en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Lyon.

Cristiano firmó un doblete ante el cuadro francés y estuvo a punto de salvar otra prestación insuficiente de su equipo, pero no pudo evitar un duro fracaso europeo, que ya provocó la destitución, oficializada este mismo sábado, del técnico Maurizio Sarri.



"La temporada 2019-2020 terminó para nosotros, mucho más tarde de lo normal y a la vez antes de lo que esperábamos. Ahora es tiempo de reflexionar, analizar nuestros momentos alto y bajos, porque pensar de forma crítica es la única manera para mejorar", escribió Cristiano en Instagram.



"Un club enorme como el Juventus siempre debe pensar como el mejor del mundo, trabajar como el mejor del mundo para que podamos considerarnos uno de los mejores clubes del mundo", prosiguió. Cristiano, de 35 años, expresó su satisfacción por los 37 goles marcados con el Juventus y su confianza en poder seguir creciendo temporada tras temporada.



"Ganar otra Serie A en un año tan complicado nos enorgullece. Personalmente, marcar 37 goles con el Juventus y once con Portugal me hace mirar hacia el futuro con renovada ambición y deseo de seguir mejorando cada año", escribió.

"Pero la afición nos exige más. Esperan más de nosotros. Y nosotros debemos satisfacer las máximas peticiones. Espero que esta breve pausa nos permita tomar las mejores decisiones para el futuro y regresar más fuerte y comprometidos que nunca", concluyó el luso.





EFE