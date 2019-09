'Necesito 7 u 8 Balones de Oro para estar por encima de Messi': CR7

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, dijo que se merece terminar su carrera futbolística con más Balones de Oro que su rival en el Barcelona, Lionel Messi, y que espera consolidarse como el mejor jugador de todos los tiempos.

Cristiano, de 34 años, ha ganado cinco veces el famoso trofeo de la revista France Football que premia al mejor jugador del mundo, las mismas que Messi, pero está ansioso por conseguir más a medida que avanza hacia el ocaso de su carrera.

Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus. Foto: Reuters



"Messi está en la historia del fútbol", dijo Ronaldo en una entrevista con la cadena británica ITV el martes. "Pero creo que necesito seis, siete u ocho para estar por encima de él", dijo, refiriéndose a los trofeos de Balón de Oro. "Me encantaría, creo que me lo merezco".



El capitán de Portugal dijo que no era amigo del argentino, pero atribuyó a su rival el mérito de haberle ayudado a progresar en su propia carrera. "¿Mi relación con él?, no somos amigos, pero hemos compartido esta etapa durante 15 años", dijo Ronaldo. "Sé que él me ha impulsado a ser un mejor jugador y yo le he impulsado a él a ser un mejor jugador también".

Cristiano Ronaldo Foto: EFE



Ronaldo, quien también jugó para el Manchester United y el Real Madrid, tiene cinco medallas de campeón de la Liga de Campeones de la UEFA y llevó a Portugal a la victoria en el Campeonato Europeo de la UEFA 2016 y en la Liga de Naciones de la UEFA 2019.



"No sigo los récords, los récords me siguen a mí. Soy adicto al éxito, y no creo que sea algo malo, creo que es bueno", dijo Ronaldo.



"Me motiva. Si no estás motivado, es mejor parar".





REUTERS