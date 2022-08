Tras perderse las giras por Tailandia y Australia debido a "motivos familiares", Cristiano Ronaldo se enfundó este domingo la camiseta del Manchester United por primera vez esta pretemporada para medirse en un amistoso al Rayo Vallecano, frente al que estuvo en el césped solo la primera parte.

El delantero portugués, que el pasado lunes voló a Manchester para reunirse con directivos del club y con su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, les expresó antes de incorporarse a la dinámica de entrenamientos de sus compañeros su deseo de abandonar el equipo para jugar en uno con el que pueda jugar la Liga de Campeones.



Bajo ese panorama, Ronaldo tuvo un gesto en el partido frente al Rayo Vallecano que no pasó desapercibido. Su entrenador lo calificó como "inaceptable".



'Inaceptable'

Medios ingleses aseguran que el futbolista portugués tiene un pie afuera del Manchester.

Erik ten Hag desaprobó totalmente la actitud de Cristiano Ronaldo el pasado fin de semana en el amistoso frente al Rayo Vallecano, en el que jugó 45 minutos y tras ser sustituido en el entretiempo decidió dejar el Old Trafford. "Es inaceptable", mencionó el neerlandés.

🔴 Cristiano Ronaldo a quitté le stade avant la fin du match pic.twitter.com/puTv23vsoR — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) July 31, 2022

Según cuentan los medios internacionales, el jugador se quedó en el camerino tras el descanso, tomó una ducha y cuando todavía se estaba jugando el partido se retiró del estadio. Poco le importó lo que estaba pasando con su equipo en el Old Trafford y sin dudarlo se marchó a casa. La actitud de 'CR7' no solo fue cuestionada por los aficionados en redes sino también por su jefe directo.



"No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final", aseguró el entrenador en medio de una entrevista con 'Viaplay'.

