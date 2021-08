Cristiano rompe su silencio para desmentir rumores

Prensa en España, en Italia; tan grandes eran los rumores que hasta Carlo Ancelotti salió a desmentir la información que vinculaba a Cristiano Ronaldo con un regreso al Real Madrid. Ahora lo hizo el mismo portugués.



"Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal", escribió CR7 en su cuenta de Instagram.



Allí también añadió que su historia con el Real Madrid ya está terminada, aunque reconoce que lleva a la afición del Real Madrid en su corazón y que sabe que es recíproco.

"Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás son solo palabras", escribió el portugués.



También este martes, Carlo Ancelotti salió al paso en redes sociales y desmintió la información que aseguraba que él estaba pidiendo el regreso del delantero luso.



"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", escribió el DT italiano.



