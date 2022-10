Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, ha dejado a Cristiano Ronaldo fuera de la convocatoria para el partido contra el Chelsea, del próximo sábado, tras su desplante contra el Tottenham Hotspur, cuando abandonó el campo antes de que terminara el partido.

'CR7', en problemas

ROnaldo, en el banco de suplentes. Foto: AFP

El astro portugués, que forzó su salida en verano, alterna las titularidades con el banquillo, pero explotó al no disputar ni un minuto en la victoria por 2-0 contra el Tottenham de este miércoles.



Cristiano, que se había pasado buena parte del encuentro calentando, se marchó a falta de un minuto para el descuento al ver que no iba a saltar al terreno de juego.



Ten Hag dijo en rueda de prensa que hablaría con Cristiano este jueves y el resultado, según un comunicado emitido por el United, es la baja del portugués este sábado.



"Cristiano no formará parte de la plantilla del Manchester United para el partido de Premier League de este sábado contra el Chelsea", dijo el club inglés.

¡SE FUE AL VESTUARIO! A falta de poco para llegar a los 90', las cámaras se fueron con Cristiano Ronaldo que dejó el campo de juego tras no ingresar en la victoria del Manchester United ante Tottenham.



📺 Disfrutá de la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/0lIcoIvjtZ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 19, 2022

