¿Qué es lo que come Cristiano? Revelan los infaltables de su dieta

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Suele ser noticia cada semana, ya sea por lo que publica en sus redes sociales, sus goles, sus empresas o sus gestos, como cuando retiró unas bebidas de gaseosa de una mesa durante una rueda de prensa.



En los últimos días, se convirtió en el máximo goleador internacional y suma 109 tantos con la Selección de Portugal. Además, superó los 300 millones de seguidores en Instagram y se convirtió en unas de las personas más influyentes de este medio. Y no es para menos. Sus publicaciones pueden alcanzar más de diez millones de 'me gusta' y sus videos más de 20 millones de reproducciones.

Y es que el jugador de la Juventus, sin duda, llama la atención mundial, no solo de la prensa y de sus seguidores, sino de sus compañeros. Esta semana se conocieron unas declaraciones de Daouda Peeters, compañero suyo en el equipo de Turín y con quien se enfrentará este fin de semana en el partido Portugal - Bélgica por la Eurocopa.



El joven futbolista guineano y nacionalizado belga sorprendió a los usuarios cuando reveló parte de los secretos de Cristiano relacionados con su trabajo físico, su forma de pensar y su nutrición.

"Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin la gaseosa de la que todo el mundo habló", dijo Peeters sobre los alimentos que no pueden faltar en la dieta de Cristiano.



El jugador nacionalizado belga contó una anécdota que le causó risa: “Me quedé en el gimnasio por un tiempo y, por supuesto, también estaba Cristiano. Me dio consejos. Yo estaba impresionado en ese momento. Cristiano tiene el cuerpo perfecto para un futbolista. Y aunque yo también soy bastante musculoso, ese día pensé: 'Todavía hay trabajo por hacer'. Pero bueno, él también lo ha estado haciendo maniáticamente durante tantos años... "



Y se refirió a la forma de pensar del exjugador merengue: "Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes (...) Es un tipo muy agradable, ciertamente no arrogante, pero al mismo tiempo se toma el fútbol muy en serio. En el autobús no habla de casi nada más".



También se refirió a la rutina de ejercicio que Cristiano hace y cómo se mantiene durante la temporada. “No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo". Dice que no se para en el espejo durante horas, sino que se enfoca en otras cosas: "Cuando está en el club es para entrenar".



