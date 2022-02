Cristiano Ronaldo cumplió hace unos días 37 años. No ha marcado aún en este 2022. Su equipo, el Manchester United, está en depresión y su sequía goleadora es la peor de los últimos trece años

Para remontarse a un momento más oscuro del hombre que ha anotado 688 goles en su carrera deportiva, hay que irse hasta antes de que vistiera de blanco en el Real Madrid.

En su etapa como 'Diablo Rojo' y desde mediados de noviembre de 2008 hasta finales de enero de 2009, Cristiano estuvo sin marcar. Diez partidos en total. Nueve de ellos de Premier League y uno de la Copa de la Liga. Aston Villa, Manchester City, Derby County, Sunderland, Tottenham Hotspur, Stoke City, Middlesbrough, Chelsea, Wigan Athletic y Bolton Wanderers.



Y ahora, se agarró con Ralf Rangnick, el técnico, de quien se dice no cuenta con el apoyo de los jugadores referentes, entre ellos, el portugués.



Se dice que Ronaldo advierte que el alemán no es un técnico de nivel para estar al frente del United, pero el DT no se ha quedado atrás y arremetió contra el delantero.



"Debería marcar más goles, es obvio", dijo, palabras que no han caído bien en la 'familia' del portugués.



Lo claro es que todo esto perjudica a un club que necesita verse arriba en la tabla de poiciones.



