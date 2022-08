Cristiano Ronaldo sigue en el ojo del huracán de la prensa inglesa, no solo por su situación con el Manchester United, sino por el comentado episodio en el que arrojó el celular de un niño al piso, tras la derrota contra Everton.

Según reportó en su momento el 'Liverpool Echo', el hincha afectado habría sido Jake Harding, un menor de 14 años quien es "autista y padece dispraxia", según le dijo su madre, Sarah Kelly, al medio en cuestión.



“Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así lo veo yo como mamá. Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido...”, había dicho Kelly en ese entonces.



Ahora, cuando a 'CR7' tan solo lo amonestaron por lo ocurrido, la mujer explotó.



Según le dijo a 'The Mirror', Sarah Kelly irá más allá pues se "siente engañada" por la justicia. Además, reveló que "Ronaldo ni siquiera se ofreció a reemplazar el teléfono roto" y que la habría intimidado en una conversación por teléfono.



"Es el hombre más arrogante con el que he hablado", afirmó.



(No deje de leer: Piqué, señalado: así 'reaccionó' Shakira al video besándose con su 'nueva novia').

'Ha sido una pesadilla total'

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

Según le dijo Kelly a 'The Mirror', Ronaldo ni siquiera la llamaba por su nombre en la conversación telefónica.



"Tuve una educación terrible, perdí a mi padre", le habría dicho el jugador.



“Seguía llamándome Jack y ni siquiera sabía mi nombre y le dije: 'Mi nombre es Sarah' y él dijo: 'Oh, Sarah, lo siento'", reseña el medio en cuestión.



Según dijo la mujer, 'CR7' nunca llamó tampoco al menor por su nombre.



(Le recomendamos: Nairo Quintana: los argumentos que tendría el Arkea para cancelar su contrato).

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EFE, Facebook: Sarah Kelly

"Sé que el chico tiene problemas", habría dicho Ronaldo.



"Le dije: 'Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene problemas'", comentó la mujer.



"Dijo 'lo siento', pero luego agregó: 'No he hecho nada malo'. Dijo que no había "pateado, matado o golpeado a nadie. Eso encendió mi fuego , estaba furioso y mi corazón latía con fuerza y ​​le dije, 'Entonces, ¿golpear la mano de mi hijo y magullarlo no está lastimando a nadie?'", explicó.



Al final, según comenta Kelly, Ronaldo habría sido aún más 'intimidante': “Dijo que no lo quiero en los medios ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final. Dijo que sabía cómo jugar con los medios”.



“Tengo miedo de salir de casa, siempre mirando por encima del hombro. Nos hicieron pasar por los criminales y Ronaldo por la víctima inocente. Ha sido una pesadilla total", concluyó, luego de decir que quiere "ver justicia porque no ha habido ninguna".

Más noticias de Deportes

DEPORTES