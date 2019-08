El mensaje motivacional con el que Zidane potenció a Cristiano Ronaldo

La pareja Zinedine Zidane, como entrenador, y Cristiano Ronaldo, como futbolista y máxima estrella del Real Madrid, fue una de las mejores de los últimos años. Pero para funcionar de la mejor manera había mensajes de motivación que subían el ánimo.

El delantero portugués reveló en una entrevista cuáles eran esos mensajes de Zidane que le ayudaron a entrar al campo de forma demoledora para anotar la mayor cantidad de goles y ser siempre figura.



Me solía decir, "'Cris, descansa, tú marcarás la diferencia'. Siempre fue honesto conmigo y por eso siempre lo llevaré en el corazón", aseguró Cristiano Ronaldo.

Además, el futbolista ahora de Juventus afirmó que el entrenador francés le ayudó mucho a mejorar su rendimiento deportivo y siempre le agradecerá por eso.



"Zidane me ayudó mucho. Por su trayectoria ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar y por la forma en la que me trataba", añadió.



