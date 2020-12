Los cracs también lloran: así lo ve Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, delantero portugués de Juventus, aceptó una invitación para charlar con el boxeador kazajo Gennady Golovkin, en un documental llamado ‘Parallel Worlds’, de la plataforma DAZN. Además de aceptar hacer guantes con el excampeón mundial, CR7 habló de los momentos más difíciles que vivió en su vida.

La fuerte personalidad de Cristiano tiene mucho que ver con lo que vivió en su infancia: ''Fue duro, venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que uno crece curten tu carácter y personalidad'', declaró el portugués.



CR7 confesó que lloró en más de una ocasión por estar lejos de su mamá. “Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró. Me fui y lloraba diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre”, expresó.



A Cristiano no le da pena decir que ha llorado. “La gente dice que los hombres no lloran. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones, y hay que expresarlos”, aseguró.



Aprovechando la charla con Golovkin, CR7 se sinceró y dijo que cuando tiene tiempo libre, prefiere ver boxeo o incluso UFC que fútbol. Pero no hubiera escogido el box como profesión.



"No creo que hubiese podido ser boxeador, es duro. Tienes que nacer para eso, con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio, y me dije: 'Voy a agarrar esta oportunidad con mis manos'", concluyó.



