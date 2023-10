Futbolista da dura confesión sobre Cristiano Ronaldo: 'Comíamos sobras de McDonald's'

El portugés Cristiano Ronaldo es una de las máximas figuras del fúbol, con cinco balones de Oro de la Fifa, un premio World Soccer al mejor jugador del mundo, entre numerosos reconocimientos.

Legos de la fama y la fortuna de 136 millones de dólares que acumula, según el medio especializado Forbes, en su adolescencia enfrentó duras situaciones. Uno de sus amigos reveló qué hacían para comer cuando aspiraban a ser futbolistas.

Fabian Paim compartió en los primeros años del 2000 con CR7 en el Sporting CP, un equipo de Portugal.

"Podríamos disfrutar de ser niños. Pero siempre recuerdo a Ronaldo como un gran trabajador, realmente comprometido y alguien que quería ser el mejor", recordó en una charla reciente con el diario inglés The Sun.

Eran amigos inseparables por aquellos tiempos, tanto así que compartín un gusto por las hambuguesas de una reconocida cadena de comidas rápidas.

"Por la noche íbamos al McDonald's a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender. Estábamos allí todas las noches para las hamburguesas. El Sporting lo sabía", confesó.

Cristiano alagaba a Paim, pese a que la mayoría del equipo en ese entonces lo consideraba a él como una ficha indispensable. "Si creen que soy bueno, esperen a ver a Fabio Paim", dijo cuando abandonó el conjunto en 2003.

Tras la salida de Ronaldo del Sporting, sus caminos se dividieron: "Ni siquiera sé si recuerda que existo".

Cristiano Ronaldo quería buscar a la mujer que le regalaba las hamburguesas

El exjugador del Real Madrid también ya había confesado antes el episodio que Paim recordó para la prensa británica.

"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de mi país. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un Mc Donald's cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora y otras dos chicas siempre nos daban alguna", relató en el programa Good Morning Britain,del periodista Piers Morgan, en 2019.

CR7 mostró su determinación ese año para buscar a la empleada de Mc Donald's, pues su idea era invitarla a cenar, agradecerle el apoyo que le había dado en momentos difíciles y tratar de retribuirle algo.

Una mujer llamada Paula Leça apareció luego y afirmó que era la protagonista de la historia. "Cuando había demasiadas hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para dárselas. Uno de ellos era Cristiano Ronaldo, que resultó ser el más tímido", expresó en la radio Renascenca.

Y añadió: "Todavía me río de todo eso. Ya se lo había contado a mi hijo, pero él pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía".

Sin embargo, Piers Morgan, quien había entrevistado al astro del fútbol sobre esa anécdota, negó que Paula hubiese sido la persona que buscaban: "No es ninguna de las tres mujeres de las que Ronaldo habló".

